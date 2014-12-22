纳扎尔巴耶夫：每年增加26.5万人口 是国家的福气

哈通社阿斯塔纳12月22日电，纳扎尔巴耶夫总统21日在总统府接受国内主流媒体集体采访时表示，我国年均增长26.5万人口，这相当于乌拉尔市总人口，这是非常可观的。

纳扎尔巴耶夫说："回想一下，苏联解体后的1991年至1995年间，共有350万人移民国外，使国家人口在短短几年内降至1400万以下，这是有情可原的，因为当时国家困难重重，甚至可以说步履维艰，在这种情况下，我们不可能拦住任何人，一部分人移民俄罗斯，日耳曼人去了德国，有人移民希腊、以色列。随着国内情况改善，目前人口已达到1700多万，回到了当年的数量，其中归国侨胞数量超过100万人，他们在祖国的怀抱里繁衍生息，为国家人口增长作出了贡献。当今国民生活水平有了很大提高，我们为后代创造了良好的生活环境，当然了，这值得可喜可贺。"

纳扎尔巴耶夫表示，今年我国有7万儿童首次跨入校园大门，"这是值得高兴的事。在这10多年间我们建成700所学校和600多所医院，这是历史上从未有过的，目前一些地方还存在三班次轮流上课的学校，还有教学设施陈旧的学校。哈萨克有‘多产一只羊羔，自会多长一棵草'的古话，每个幼儿降临人世，会一并带来属于自己的福分，我们的经济、综合国力会不断增长，我们会随着人口的增长建设一批批新的学校和幼儿园，"纳扎尔巴耶夫说。（编译：阜博/审校：林海）