突厥斯坦州计划落实总价值26亿坚戈的7个投资项目

哈通社/努尔苏丹/9月18日 -- 预计到今年年底，在突厥斯坦州的工业区将落实7个涉及服装、区域通信服务等多个行业的项目，投资金额约26亿坚戈。这批项目将创造446个新的就业岗位。

其中之一是Turkistan Tekstil服装厂项目。突厥斯坦工业区管委会总经理塔勒哈特·科德尔巴耶夫透露，该项目的成本为4.15亿坚戈。工业区占地将由40公顷扩大至350公顷。

他表示，疫情期间的紧急状态和检疫制度，对商业设施建设产生了重大负面影响。随着现有企业的落户，新企业的建设已经放缓。但今年年底前，该建筑的建设工作将进一步恢复。

目前，正在为在突厥斯坦市工业区工作的公民创造有利条件。特别是，该地区的道路铺设了沥青，并设有自行车道，确保工人出入厂区便利化。此外，该地区还将建设一个小型足球场和一个网球场，保障员工在工作之余保持健康的生活条件。

据悉，该地区共设有有九个工业区，2019年，这些工业区共投入8个项目，价值43亿坚戈，新增就业460个。

因此，地方预算获得12亿税收，地区生产总值达67.7亿坚戈，是2018年的4倍。

【编辑：木合塔尔·木拉提】