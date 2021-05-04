新冠疫情助推在线零售 全球电子商务销售额跃升至26.7万亿美元

哈通社/努尔苏丹/5月4日--根据联合国贸易与发展会议今天发布的一份报告，由于2019冠状病毒病引发的封锁，电子商务的急剧增长使在线零售在所有零售中的份额从2020年的16％增加到19％。

贸发会议在其主办的为期两天的衡量电子商务和数字经济的政府间会议上发布了这份报告，《 2019年全球电子商务评估及新冠疫情对2020年在线零售影响的初步评估》。

根据该报告，在线零售额在几个国家中显着增长，韩国报告的份额最高，在2020年达到25.9％，高于前一年的20.8％。

同时，根据最新的估计，2019年全球电子商务销售额跃升至26.7万亿美元，较2018年增长4％。

这包括企业对企业（B2B）和企业对消费者（B2C）的销售额，相当于当年全球国内生产总值（GDP）的30％。

这些统计数据表明，在线活动的重要性日益提高。

一些公司喜忧参半

报告显示，新冠大流行给领先的企业对消费者（B2C）电子商务公司带来了不小的收益。

排名前13位的电子商务公司（其中有10家来自中国和美国）的数据显示，提供乘车和旅行等服务的平台公司的业绩出现了明显的逆转。

所有这些公司的总销量均急剧下降，而其排名相应下降。

例如，线上旅游公司Expedia从2019年的第5位跌至2020年的第11位，Booking Holdings从第6位跌至第12位，而爱彼迎（Airbnb）于2020年启动首次公开募股，从11位跌至第13位。

尽管服务公司的总销量有所减少，但2020年排名前13位的企业对消费者（B2C）电子商务公司的总销量增长了20.5％，高于2019年的17.9％。 Shopify（增长95.6％）和沃尔玛（增长72.4％）的增长特别大。 总体而言，排名前13位的公司的企业对消费者总销售量在2020年达到2.9万亿美元。