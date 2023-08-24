日本或于26日用H2A火箭发射登月实证机

哈通社/东京/8月24日 —— 据共同社报道，力争实现日本首次登月的实证机“SLIM”等将搭乘H2A火箭47号机，最早于26日从种子岛宇宙中心（鹿儿岛县）发射升空。力争在目标位置精准着陆。预计发射后3～4个月后抵达绕月轨道，4～6个月后着陆。

月球上的水可能以冰的状态存在，作为资源受到各国的关注。要让探测器在有重力的月球上着陆需要高度的技术。此前成功的仅有苏联、美国和中国，印度也在23日实现无人探测器登月。俄罗斯的尝试在本月以失败告终。

SLIM采用图像匹配导航，通过摄像头拍摄的图像识别月球赤道附近的环形山，与事先输入的着陆地点信息对照，可将误差控制在100米以内。要在重力较大的天体上实现无人探测器着陆难度很高，以往的精准度被认为在数公里至十数公里。

着陆方式也动了不少脑筋，将故意倒在斜坡上以避免倾覆的风险。着陆后计划分析月球矿物“橄榄石”的成分，有望揭示月球的起源。

H2A火箭47号机还将搭载探究银河和星球结构的X射线观测卫星“XRISM”。国产大型火箭的发射将是3月新型主力H3火箭1号机失败后的首次，因此发射本身也受到高度关注。