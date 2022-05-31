年初以来哈萨克斯坦航空公司运输旅客260万人次

哈通社/努尔苏丹/5月31日--今年1-4月，哈萨克斯坦航空公司通过国内航线运送旅客200万人次（2021年220万人次，2020年120万人次），通过国际航线运送旅客62.2万人次（2021年46.8万人次，2020年431万人次）。

其中，阿斯塔纳航空公司的客运量约为110万人次，飞狮航空约为- 76.1万人次，斯卡特航空约为 - 63万人次。

报告期内的机场服务为510万人次，同比增长 9%（2021 年为 470 万，2020 年为 330 万）。

当前，国内5家航空公司运营国内航线57条，每周605班次。

同时，飞往27个国家的国际航班有99条航线，每周有433班国际航班。

国际航线包括飞往土耳其、阿联酋、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、塔吉克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯、德国、埃及、韩国、荷兰、波兰、亚美尼亚、英国、马尔代夫、泰国、阿塞拜疆、卡塔尔、科威特、沙特阿拉伯、蒙古、印度、伊朗、捷克、希腊（从 6 月 1 日起）和意大利（从 6 月 12 日起）的航班。

【编译：阿依波塔】