奥朗德因总理瓦尔斯班底递交辞呈命其26日前组建新政府

哈通社阿斯塔纳8月25日电，据《费加罗报》消息，爱丽舍宫发布公告称，法国总理瓦尔斯已向奥朗德提出辞呈，奥朗德当日要求瓦尔斯于26日"组建新政府"。

据悉，由经济部长蒙特布尔和年轻左派人士贝诺瓦•阿蒙组成的经济联盟对瓦尔斯政府频表怀疑和攻击，导致瓦尔斯提出辞呈。 消息一出，多名议员在"推特"上针对此事发表言论。 人民运动联盟籍议员高斯林称，政府已不再拥有多数票，议会应立即召开紧急会议。社会党籍议员加奈尔说，这恐怕是在解散前政府的"最后一次机会"。尼斯市长埃斯特罗西悲观地指出，奥朗德已不再拥有任何威望。 另据《巴黎人报》报道，周日晚，据瓦尔斯亲信透露，在受到教育部长阿蒙和经济部长蒙特布尔周末的言论攻击后，"总理的最后黄线被突破"，他决定采取"反击措施"：辞职。 据总理府人员表示，蒙特布尔作为经济部长在两方面的举动已经超出了其正常职权范围，一方面他要求政府经济战线进行大的改革，另一方面攻击法国在欧洲的友好联盟国德国。 至于阿蒙的举动，则更加不可思议，据总理府人员表示，"毕竟他又不是经济部长。" 据弗朗索瓦•贝鲁表示，法国已经有很长时间没有出现过这种情况了。这反应了政府内部的组织和职能混乱，令大家大跌眼镜。 法国波城市长表示，"我们的经济部长在公众场合毫无顾忌地批判政府的经济政策，而教育部长还添油加醋！所以接下来第一件事就是看奥朗德的反应，他不得不给出回应。"