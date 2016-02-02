哈萨克斯坦代表团出席第26届非盟首脑会议

哈通社阿斯塔纳2月2日电 据外交部消息，1月30日至31日，哈萨克斯坦政府代表团以观察员身份出席在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴召开的第26届非盟首脑会议。代表团团长由外交部副部长叶尔江•阿什克巴耶夫担任。本届峰会主题为"2016非洲人权年•聚焦妇女权利"，这也是非盟自2015年1月第24届峰会以来连续第三次关注妇女话题。

来自非盟50多个成员国的国家元首、政府首脑或代表就人权保护、妇女权利、地区安全与发展等议题进行商讨。

论坛期间，我国代表团联手联合国开发署举办了题为"加快推进南南合作，促进哈非共同发展"的论坛。非洲各国外长和国际组织代表出席。论坛就哈萨克斯坦与非洲各国经贸和其他实质性领域的合作进行讨论。

期间，阿什克巴耶夫向与会各国官员介绍了纳扎尔巴耶夫总统各项倡议、 哈萨克斯坦竞选联合国安理会2017-2018年非常任理事国席位进展情况以及2017阿斯塔纳世博会筹备情况。

阿什克巴耶夫表示，阿斯塔纳世博会将是历史上首次由中亚国家举办的世博会。哈萨克斯坦期待非洲各国参与阿斯塔纳世博会，并希望尽快签署参展协议。

阿什克巴耶夫指出，哈萨克斯坦拥有广阔的领土，丰富的自然资源，有学识的人民以及开阔的未来，同时具有参加国际进程的丰富经验，已展现出积极应对当今威胁的能力，并为世界和平做出了应有的贡献。为了使哈萨克斯坦在世界舞台发挥更大的作用，希望非洲大陆支持哈萨克斯坦竞选2017-2018年度联合国安理会非常任理事国席位。（编译：金桥）



