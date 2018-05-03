哈萨克斯坦武装部队成立26周年活动在北京举行

哈通社/北京/5月3日-哈萨克斯坦驻华武官代表处3日就哈萨克斯坦武装部队成立26周年举行招待会。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫、中国人民解放军国防大学联合作战学院副院长、驻华外交使团代表、70多个外国武官、上合组织代表及媒体代表等参加了此次招待会。



演奏两国国歌后，哈萨克斯坦驻华武官叶尔肯•玛穆特汗诺夫简单介绍了哈萨克斯坦武装部队的历史事件。



"哈萨克斯坦武装部队通过大规模现代化，已具有精良装备及专业水平。我们积极参与联合国内部的维和行动，并参与上海合作组织、国际军事和反恐组织以及其他组织的军事演习。 哈萨克斯坦非常注重国际军事比赛的举办。今年，哈萨克斯坦将举行三场比赛。" 玛穆特汗诺夫说。



他还指出，哈萨克斯坦正在与中国发展全面的军事合作。



伊朗驻华武官萨一德•阿里•萨马蒂亚就哈萨克斯坦武装部队成立26周年表示了祝贺。



"伊朗和哈萨克斯坦武装部队之间的有着高度合作。伊朗海军舰艇对哈萨克斯坦的里海港口进行了工作访问。" 他说。



阿塞拜疆驻华武官叶利钦•扎法洛夫上也对哈萨克斯坦武装部队表示了祝福。



"阿塞拜疆和哈萨克斯坦是有好的兄弟关系，两国在历史和文化领域都有着相似的地方。此外，我们都属于里海沿岸国家，这又是代表友谊和和平的象征。"扎法洛夫说。



此外，还在招待会框架内举办了阿斯塔纳20周年庆典图片摄影展，介绍了世界上最年轻的城市-阿斯塔纳的发展历史。

























【编译：达娜】