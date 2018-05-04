纳扎尔巴耶夫总统在哈萨克斯坦民族和睦大会第26届代表大会上的发言（全文）

尊敬的与会者们！

亲爱的同胞们！

欢迎你们出席第26届哈萨克斯坦人民大会。

我总是怀着特殊的感情迎接大会的代表们，因为每届大会都针对的是哈萨克斯坦发展中最迫切的问题。

具有象征意义的是，今天哈萨克斯坦人民大会的亲善大使、友谊大使也出席了本次大会。

大会已经成为和平与和谐的真正捍卫者。

正因为如此，我始终亲自出席哈萨克斯坦人民大会。

今天，在社会的一体化的促使下我们变得更加团结。

强大的国家一定有着团结的民族，这在世界上已不再是秘密。

这些强国之所以能够进行现代化，靠的是各民族的团结一致。

我们同样也走上了这条道路。

"放眼未来：社会意识的现代化"规划纲要，包括"哈萨克斯坦百位新人"项目的实质也在于此。

我相信，社会团结政策是实现民族平等、团结的重要举措。

不论外部环境如何，我们仍然开始了五项新倡议的落实。

这并不是因为我们有充足的金钱和资源。

而是因为我们决心为改善哈萨克斯坦人民的生活增添新的动力。

为什么要提出五项新的社会倡议？

主要有三个原因 。

第一，对新世纪第二个十年的前八年的分析表明，世界不同地区正在发生的动荡是由个别国家干涉其他主权国家内部事务所造成的。

还有另外一个原因。

那就是缺乏社会的团结和一体化。

正如全球和地区经验所表明的那样，一个成熟的国家，会有意识地对其社会团结的平台进行巩固。

我们的新倡议首先针对的就是这一点。

第二，在当代经济和政治理论及实践中产生了一种固定的观念，即社会和文化资本不是多余的，而是发展的持续动力。

的确，新的知识经济、数字化、生产的机器人化、技术创新都需要全新的社会和文化资本。

因此我们的新社会倡议将有助于新经济的发展。

第三，在一个多民族的国度里，社会政策和民族政策是密不可分的。

我提出的五项社会倡议面向我国所有公民，无一例外，并有助于全民族的发展。

这五项倡议对低收入阶层的居民和青年尤为重要。

因此我提出在本届大会上就此议程进行讨论。

哈萨克斯坦的民族社会政策得到了联合国、欧安组织和其他国际权威组织，以及众多邻国和非邻国的高度评价绝非偶然。

其中，国家的语言政策，对它的看法虽褒贬不一，却使我们找到了利益的平衡点。

它既符合人民的根本利益又没有侵犯到他人的利益。

我深信，哈萨克斯坦全民族语言的统一是我们做出的"黄金决定"。

这符合社会、科学和教育发展的全球趋势。

我国社会政策的主要特点是什么？

第一，我们的政策具有全体公民和全民族的意义。

我们始终并将永远以宪法的基本准则，即所有公民一律平等，为出发点。

第二，我们密切关注着全球趋势。

我们看到，许多欧美国家为了民主目的奉行正式的多元文化政策，都遇到了问题。

事实表明，这些国家社会内部的一体化进程缓慢甚至完全停滞不前。

问题产生了：未来世界将会怎样？

多民族趋势将会何去何从？

我相信，有着丰富政治经验的发达国家会找到解决自身问题的方法。

第三，我们也要根据自己的实际情况做出结论。

我相信，全球民族形势将证实我国国内政策战略的正确性。

我们从未在某种意义上将我国公民分化开来。

这些年我出台的政策全都是为了全社会的团结统一。

这些政策对所有公民和民族一视同仁。

今天，是时候进一步加强哈萨克斯坦社会的团结了。

而这主要的资源来自社会。

实际上，这资源来自与我们每个人息息相关的生活。

21世纪表明，全球威胁和挑战，社会的也好，生态的也好，技术的也好不会销声匿迹。

世界危机消减了国家的社会潜力。

世界经济论坛的专家确定了未来10年的三大趋势。

这就是-经济不平等、社会两极分化以及环境风险日益加剧。

每个人为自己的未来负责的时刻即将到来。

越来越多的专家在谈论"共同富裕"的末日。

全球发展水平之低导致诸多问题产生。

即使在发达国家也存在着中产阶级危机。

社会两级分化发展迅猛：1%的人拥有世界50%的财富。

根据联合国数据显示，全球14％的人口长期处于饥饿状态。

仔细想想这些数据，世界每天有2.4万人死于饥饿。

失业人数已经超过1.9亿，相当于英国、法国、意大利等大国人口的总和。

全球青年失业率尤其高，达到13%。

经济制裁、保护主义、恐怖主义、极端主义、个别国家的动荡，以及对主权国家的武装袭击违反了国际法，给未来世界所有居民制造了一种不安的气氛。

而且它们还加剧了贫困和失业问题。

导致弱国的经济增长减缓，进一步加深了各国间的不平等。

社会的严重不平等会使极端主义孳生，导致激进革命爆发的威胁增大。

在我们的新的大型社会倡议的基础上要秉持以下原则。

第一

社会财产是哈萨克斯坦的国家财富。

独立以来，我国将国家财富都用在了公民身上。

这体现在国家经济和储备的增长上，也正因为如此，我们现在才能进行基础设施建设，发展社会领域。

独立以来，我们新修并重建公路1.2万公里，开通新修铁路干线2500多公里。

这有助于经济的增长和每个人生活水平的提高，也就意味着所有居民生活水平的提高。

在这期间，我们建造了1300多所配有现代化医疗设备的医院、诊所和医务室，使人的寿命延长，死亡率下降，也为产妇提供了支援;

新建1545所学校和500多所幼儿园，这是对我们的孩子未来的投资;

开放70个体育场馆，36个运动场馆，8000多个运动场地和大厅，为的是让哈萨克斯坦人民有一副强健的体魄;

博物馆数量增加了2.7倍，剧院数量增加1.5倍，图书馆数量增加1.4倍。

所有这些社会、文化和体育设施的建立和使用都是为了我国的所有公民。

每一个哈萨克斯坦人将自己挣得的薪水投入到国家的发展中， 这也是在通过自己的日常劳动为国家的繁荣做出自己的贡献，。

同时，我们将共同参与到哈萨克斯坦的共同富裕和潜力开发的建设中来。

第二

加大对社会资本的投资力度。

毫无疑问，只有社会资本提高了，我们才能巩固自己的未来。

这是一个实实在在的真理。

因为社会资本是促进人和社会发展的潜在力量。

从600美元的人均国民生产总值到现在的1万美元 ，我们走过了漫长的道路。

这就是我们加大对社会资本投资力度的基础。

举一个例子：在今年一月的世界经济论坛上推出了一个新的国家评估系统。

那就是包括GDP增长和其他11个参数在内的包容性发展指标，

该指标的主要侧重点是福利水平。

哈萨克斯坦在74个发展中国家中排名第15位。

我认为，这是我们应有的成果！

我相信，哈萨克斯坦人清楚地看见了国家的成功与个人福利间的之间直接联系。

而且，我且不说与上世纪90年代初，我们取得独立时相比，就说21世纪初的我们同今天的我们都有着巨大的差异。我想，这些变化我们每个人在生活中都深有体会。

今后我们将为了每个哈萨克斯坦家庭的发展，尽可能地扩大社会资本。

对我来说，重要的是要让人们感到自己是一个肩负着自己和祖国事业的勤勉的主人。只有到那个时候，就像我3月5日所说的，"哈萨克斯坦-我们共同的家园"构想才会充满新的切实内涵。

我相信，这些原则的落实将增强人民对未来的信心。

但是这里有一个非常具体的问题。

应采取哪些措施来充分加强社会团结？

应对这一挑战，我，作为国家总统，给出的回答是"五项社会倡议"。

要先强调的是，这"五项倡议"是五个最重要的社会问题的解决方案。

大会成员，以及所有哈萨克斯坦人民，都知道这五项倡议的内容，所以我只就其主要方面进行介绍。

第一项倡议为无住房人员创造了获取住房的新机会，解决了住房按揭贷款的问题。

我们都十分明白住房对于幸福生活的重要性。

所以我将这项倡议放在了第一位。

尤其重要的是，按照新的规定，每个哈萨克斯坦的劳动者都有获得按揭贷款的机会，享受廉价按揭贷款的年限也被延长至25年。

同时，首付将不超过20%，而之前的首付为50%。

这将惠及我国数百万公民!

正如你们所知，第二项倡议是减轻低收入劳动者的税收负担。

同时我们还降低了个人所得税，为 200多万人增加了工资。

不是每个国家都能表现出这样的社会责任感。

事实上，我们已经向累进税收迈出了一步。我知道，大家对此看法不一。

但我相信，对低收入者所得税的重新分配-是一件必要且崇高的事。

第三项倡议与高等教育的普及度和质量有关。

我们将奖学金名额增加了三分之一，特别是理工科专业的奖学金名额。

在这一点上我们还有不足。

近年来，所有人都想成为律师和经济学家。这样的人我们已经培养的足够了。

我们的教育质量也在逐年提升。

所以，如果毕业生以学校为选择依据，也是合理的。

此外，此项倡议是我为解决学生宿舍问题下达的具体任务。

宿舍不仅要成为学生夜宿的地方，还要成为他们正常学习和生活的重要场所。

我们正在实施"100本新教科书"项目，进而从根本上对人文知识进行更新，这一点尤为重要。

我前不久在新书推介会上就谈到了这一点。

我相信，所有这些举措将会提升高等教育水平。

第四项倡议-拓宽小额信贷

这项倡议的目标是激发个体经营者和无业人员的创业热情。

我责成政府将优惠小额信贷的覆盖面扩大两倍。

这一倡议对农村地区意义重大。

我相信，当人们有了自己的事业以后，就会坚定不移地守在那。

"阿塔梅肯"国家企业家协会在向公民教授基本业务知识的同时，正在进行着一项十分必要的工作。

他们培养了不少创业者。

现在这些创业者需要启动资金， 那么首先要做的就是发给他们小额贷款。

我知道，在大会成员中来自各地区的创业者有很多初创企业和商业项目的成功案列。

同他们一样，成千上万名哈萨克斯坦公民，特别是农村地区的公民，都将能够开创自己的事业。

如今，国家为此提供了机会。

第五项倡议是进一步实现国家的天然气化。

独立以来，哈萨克斯坦成为石油天然气开采强国。

但是，石油天然气产地却远离国家的中部和北部。

最近，我们修建石油天然气管道的资金曾出现过不足。

现在，是时候拓宽国家内部的天然气气化水平了。

正如你们所知，我们将在哈萨克斯坦中部和北部修建新的天然气管道。

该项目将于今年7月动工。

项目完成后，数百万哈萨克斯坦家庭将用上天然气。

这将带动国内消费，提高居民的生活水平，增加小型企业的数量，改善生态环境。

重要的是要让气化工作继续下去。

总统的五项倡议是五项大型社会项目。

最重要的是，它们都是为了每个哈萨克斯坦人的福利， 为了整个社会。

这是一个全国性的项目。我希望大会成员们在自己所在地积极参与到该项目中来，监督项目的执行情况，同祖国之光党一道推动并监督项目的执行。

坦率地讲，国家为此投入的资金并不少。

为落实"五项社会倡议" 我们计划投入资金2.6万亿坚戈。

这是一笔巨大的资金，也是我们对公民及其未来的投资。

这种社会政策还将继续。

我知道，今天，哈萨克斯坦人密切关注着政府的动向： 政府在做什么，如何执行任务。正因为如此，总理、央行行长以及教育和科学部长也参加了本届大会的工作。

我认为，政府成员有事情要向大会代表通报。

尊敬的大会代表们！

要前进，就要完成一系列任务。

一，大会应拓宽公民执行紧迫的现代化任务的参与度。

人民大会的潜力是巨大的。

它有一千多个民族文化协会，近五千个社会和睦理事会和母亲理事会。

为了最大限度地激发这种潜力，按照我的委托，对"哈萨克斯坦人民大会"法进行了修改。昨天我在议会审议过后签了字。

现在需要具体计划来落实更新后的法律。

其中，民族文化团体和友谊之家正在展开文化、语言和传统方面的工作。

这项工作要继续下去。

政府要列出一份哈萨克斯坦各民族文化发展的社会订单。

考虑到社会团结方面的工作，对非政府组织的资助种类将扩大。

我责成宗教和国民事务部同祖国之光党以及哈萨克斯坦人民大会共同制定一套推动"放眼未来：社会意识的现代化"纲要和新的社会倡议的科教方案。

二，考虑到现代化、社会政策以及"放眼未来：社会意识的现代化"纲要的优先事项，须将哈萨克斯坦人民大会的发展理念和规划制定到2025年。

三，大会以及国家机关应继续开展慈善工作。

仅去年一年，就有6万个贫困家庭和8千个社会组织获得了救助。

四，新的哈萨克斯坦人民大会青年运动"现代化之路"应将青年团结在现代化周围。

要努力支持这些青年创业者。

五，阿斯塔纳和阿拉木图市长，各州州长以及人民大会的主席要引领各地区的社会和睦理事会有效利用地方预算。

理事会也要协助智能技术在农业领域的推广。

这将为地方自治的发展，以及我的国情咨文和社会倡议的落实做出贡献。

六，今年我们将庆祝首都20周年纪念日。

阿斯塔纳是国家团结与和睦的典范。

市政府要同文化和体育部共同制定哈萨克斯坦人民大会首都发展规划，作为"参照标准"。

我认为，是时候解决在阿斯塔纳开设友谊之家的问题了。

对于这个问题，我想，和平和解宫最适合不过了。

七，按照我的指示，在三月一日，感恩节的那一天，大会新的多媒体门户开放。

它应成为国家团结的重要资源。

信息和通讯部要确保哈萨克斯坦人民大会在信息领域的发展，准备一系列以和平与和解为主题的视频。

八，社会的团结需要有固定的科学观。

正因为如此才成立了大会科学专家社团，并在我的指示下建立了民族关系和人口学中心。

而且在各大高校共设立了40多个哈萨克斯坦人民大会教研室和中心。

仅去年一年，哈萨克斯坦人民大会的各个机构就已经筹备了数十本书籍和数百篇文章。

应对这项工作进行系统整合。

我相信，这些任务的完成将使大会的工作上升到一个新的台阶。

尊敬的朋友们！

由于团结和逐步发展，我们取得了很多成就。

我深信，在新的历史阶段，我们已具备了实现民族团结和既定目标的所有先决条件。

不论是过去，现在还是将来，人民的团结都是打造全新哈萨克斯坦的主要条件。

值此哈萨克斯坦人民团结日来临之际，我预祝哈萨克斯坦人民以及各位来宾节日快乐。

祝大家健康、幸福、祥和！



【来源：哈萨克斯坦驻华大使馆】