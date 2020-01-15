美国一客机紧急空中放油致地面26人伤

哈通社/努尔苏丹/1月15日 —— 据中新网消息，美国洛杉矶消防官员称，当地时间14日，一架在起飞后出现技术故障返回洛杉矶国际机场的飞机，在空中执行紧急放油时，燃油倾倒在一所小学的操场附近，造成至少17名儿童和9名成人受轻伤，包括眼睛刺痛和发炎。

据报道，达美航空公司(Delta Air Lines)89次航班14日在洛杉矶附近的一所学校操场附近倾倒燃油，造成至少17名儿童和9名成人轻伤。

洛杉矶消防局在推特上发文称，现场有70名消防员和护理人员，消防员正在对加州郊区城市卡德希( Cudahy)的这所学校的“多名病人”进行评估和护理。

该消防局随后又更新称，所有轻伤均由学校送往当地医院。附近地区没有疏散命令。物质被证实是飞机燃料。

据最初的社交媒体报道称，这架飞机在起飞后不久报告发动机故障，飞行中紧急倾倒燃油，以减轻着陆重量。

航班追踪网站FlightAware显示，该航班从洛杉矶国际机场起飞，在南加州上空盘旋，于14日返回机场。

现场新闻画面显示，学校有大量警察和紧急车辆。该学校位于洛杉矶以东约13英里(24公里)处。