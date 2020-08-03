哈萨克斯坦石灰砖产量同比增长26％

哈通社/努尔苏丹/8月3日--据energyprom.kz网站消息，石灰砖的产量比去年同期增长了26％，陶瓷砖的产量增长了6％。

2020年上半年，建筑材料和其他矿产品的产量达2678亿坚戈，比2019年同期增长了9.7％。然而，考虑到通货膨胀，2019年上半年的工业生产指数仅为99.6％，这表明实际产出略有下降。

全国建筑材料产量最大的地区是奇姆肯特市（342亿坚戈），其次是努尔苏丹市（305亿坚戈）和卡拉干达州（281亿坚戈）。

值得一提的是，建筑材料的生产是哈萨克斯坦经济的优先领域之一。该行业占制造业的6％，共有1965家企业，从业人员约29000人。据哈萨克斯坦工业和基础设施部消息，过去十年来，建筑材料的生产量增长了三倍以上。«Nurly Zher»、«Nurly Zhol»和«就业路线图»等国家计划创造了巨大的建筑材料需求。

为了增加哈萨克斯坦本土企业在建筑业中所占份额，已建立了必要的法律框架，其要求是在预算资金资助的项目中必须使用本土企业的建筑产品。

哈萨克斯坦各地区中石灰砖和矿渣砖产量最多的地区是阿克托别州，占全国产量的43.7％，即18.68万吨（2020年1月至5月的数据）。«Silicat-A»有限责任公司（«SBS Group»子公司）、«Koktas-Aktobe»股份有限公司等在阿克托别州运营。东哈州产量位居第二，占全国产量的18.3％，五个月内生产了7.82万吨。«Silicat»有限责任公司的工厂在东哈州运营。2020年1月至5月，哈萨克斯坦全国总共生产了42.8万吨石灰砖和矿渣砖，比去年同期增长了23.8％。

今年一月至五月，哈萨克斯坦各地区中陶瓷砖产量最多的地区是阿拉木图州，占全国产量的72.8％，即99.76万立方米。塔尔加砖厂在阿拉木图州运营。接下来是阿克莫拉州，占全国产量的10.5％，即14.46万立方米。«Astana Ceramic»有限责任公司，«ENKI»有限责任公司等工厂在阿克莫拉州运营。在短短5个月内，该行业的产量达到了140万立方米，较去年同期增长6% 。

【编译：阿拉依】