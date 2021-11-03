第26届气候变化大会： 各国领导人和企业采取重大措施恢复和保护森林

哈通社/格拉斯哥/11月3日 —— 据联合国新闻处消息，在第26届联合国气候变化大会世界领导人峰会的第二天，各国领导人正式宣布了拯救和恢复地球森林的关键承诺。公共和私营部门行为者也共襄盛举，做出一系列应对气候变化、遏制生物多样性破坏和饥饿以及保护土著人民权利的承诺。

今天的《联合国气候变化框架公约》第二十六届缔约方会议全体会议大厅以绿色照明为基调，巨大的视频屏幕和扬声器不断传来的鸟儿啁啾和树叶沙沙作响的声音。代表们平静的言谈举止之间似乎显示他们已经呼吸到了更清洁的空气。

会议司仪、可持续发展倡导者桑德琳·迪克森-德克雷夫（Sandrine Dixson-Declève）欢迎与会者参加周二在缔约方大会第二十六届会议上举行的森林和土地利用关键领导人活动。她说：“今天将是一个具有纪念意义的日子，我们正在为如何保护世界的肺定下基调。”

接下来，银幕上播放了一部由英国著名自然和环境保护倡导者大卫·爱登堡爵士（David Attenborough）解说的电影。

解说词：“通过破坏森林，我们正在损害生物多样性和我们的生活……森林提供淡水，清洁我们呼吸的空气，激发精神价值，并为我们提供食物……我们现在面临的挑战必须是停止破坏并开始恢复森林。这是一项艰巨的任务，每个国家都需要自己的解决方法。”

他那令人熟悉的声音在整个会场回荡。他向人们发出的采取行动的号召传遍会场的各个角落。

英国首相鲍里斯·约翰逊登上讲台宣布，代表全球85%森林面积的至少110个国家加入了关键的《关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人宣言》，承诺到2030年停止和扭转毁林现象。

他说：“保护我们的森林不仅是应对气候变化的行动方针，也是为了确保更加繁荣的未来。”

约翰逊强调，中国、俄罗斯和巴西也加入了这一承诺。他认为恢复森林的过程可能为创造就业同时提供了机会。

俄罗斯总统普京和巴西总统博索纳罗还有其他一些缺席缔约方会议的领导人均出现在支持该承诺的预先录制的视频信息中。

联合国秘书长古特雷斯在他的官方推特账户上敦促说: “加入宣言相对容易。至关重要的是，为了人类和地球，现在就实施这一计划。”

宣言内容

通过《宣言》，各国领导人承诺加强共同努力，保护森林和其他陆地生态系统，加快其恢复，并在国际和国内促进可持续贸易和发展政策。

案文还注意到赋予地方社区权力，包括土著人民，他们往往受到森林开发和退化的负面影响。

《宣言》还旨在实施和重新设计农业政策和方案，以减少饥饿和造福环境。

筹资也是这一承诺的关键。领导人承诺促进资金流动与国际目标相一致，以扭转损失和退化，同时确保加快向更绿色经济过渡的政策。

在过去十年里，流入破坏性土地使用做法的资金大约是流入森林保护、养护和可持续农业的40倍。

30多家金融机构签署的承诺旨在改变这种状况，这些机构管理着超过8.7万亿美元的全球资产。承诺旨在摆脱投资于高毁林风险农业商品供应链的投资组合，转向可持续生产。

“无罪恶感的巧克力”

印度尼西亚总统佐科与英国首相约翰逊一道宣布，28个国家承诺采取一系列行动实现可持续贸易，这些国家占威胁森林的主要产品(如棕榈油和可可)全球贸易的75%。

鲍里斯说：“这可以被称为«没有罪恶感的巧克力！”他指出，“森林、农业和商品贸易行动路线图”是主要生产国和消费国政府之间缔结的新伙伴关系，旨在打破毁林和农业商品之间的联系。

该路线图将加速激励供应链可持续性的行动，支持小农参与市场，提高供应链的透明度，并推动新技术和创新。

为刚果盆地募捐

今天还有其他一些重要的消息宣布。第二十六届缔约方会议的共同主办者提出了为刚果盆地募捐倡议。该倡议旨在筹集15亿美元来保护该地区的森林、泥炭地和其他重要的碳储存。目前，10多个国家、贝索斯地球基金和欧洲联盟已加入该倡议。

加蓬总统邦戈宣称:“刚果盆地是非洲大陆的心脏和肺，如果我们不保持盆地的稳定，我们就无法赢得应对气候变化的战斗。”

英国首相鲍里斯表示，该倡议也是超过120亿美元的新全球森林筹资承诺的一部分。

他说：“这是历史上最大的气候行动公共基金集体承诺。让我们结束这场巨大的全球使用电锯进行的大屠杀。”

美国和哥伦比亚的承诺

同样在今天的活动上，美国总统拜登表示，美国致力于确保清洁供水，维护生物多样性，保护土著社区，降低疾病传播的风险。

拜登说，2000万公顷的林地正在得到恢复，美国正在宣布一项新计划，支持停止砍伐森林和恢复碳汇。

他说：“我们需要像对待经济脱碳一样严肃地对待这个问题。这就是我们在美国所做的。”

拜登补充说，美国将动员数十亿美元，目标是到2030年支持恢复2亿公顷的森林，而这一计划只是同类计划中的第一个。

与此同时，哥伦比亚总统杜克承诺到2022年保护该国30%的领土，不受毁林侵害。

他说：“我们不能等到2030年，我们必须现在就行动起来，保护我们的森林”。他在第二十六届缔约方会议上提出的这个雄心勃勃的承诺赢得了热烈的掌声。

杰夫·贝索斯的承诺和其他私营部门的行动

亚马逊公司创始人杰夫·贝索斯在第26届缔约方大会上说，“大自然是美丽的，但也是脆弱的。今年7月，当我带着蓝色起源号进入太空时，我想起了这一点。有人告诉我，从太空看地球会改变你观察世界的视角，实际上我对这句话真实性的程度并没有完全的思想准备。”

通过他的贝索斯地球基金，他承诺再提供20亿美元的资金，以帮助恢复自然和改造粮食系统。9月初，该基金又认捐了10亿美元。

贝索斯说：“我们会在这个会议厅里共同努力，给我们的子孙后代留下一个改善的自然世界吗？我知道答案是肯定的。……我期待着在这个重要的旅程中共同努力。”

星期二还发起了另外三项重大倡议:

«亚马逊、塞拉多和查科倡议» (IFACC)将宣布出资30亿美元，加速南美洲无毁林和不在通过毁林形成的土地上种植大豆和饲养牛群的做法。

可持续市场倡议的自然资本投资联盟(NCIA)是一个由英国威尔士亲王查尔斯王储创建的促进自然资本私人投资的组织。它在当天宣布了12个新成员，并计划到2022年底筹集100亿美元的私人资本。

最初的10亿美元公共和私人资金将通过“加速森林融资降低排放联盟”获得，该联盟包括达美、普华永道、美国短租平台爱彼迎（Airbnb）、联合利华等大公司。这将为成功减少毁林所致排放量的国家提供资金，前提是这些排放减少已得到独立核实和确认。资金只能由已经承诺在自己的供应链中实施减排的公司提供。

金融机构

包括世界银行在内的九个多边开发银行提交了一份联合声明，支持所有已经宣布的投资和转型。

在这份声明中，它们承诺将自然纳入其投资和与各国的政策对话的主流。

土著领导人做出反应

全世界超过16亿人依靠森林为生，土著人民是世界上至少36%的大型完整森林的守护者。证据表明，只有在当地人民有能力管理森林时，森林才会得到更好的保护和管理。

活动期间，来自世界各地的几位土著领导人对格拉斯哥森林和土地承诺做出了回应。

亚马逊流域土著协调组织副协调员通蒂亚克·卡塔克（Tuntiak Katak）说，“我们将寻找资金投资方式转变的具体证据。如果提议用于支持土地权利以及土著和地方社区的80%的提议得到落实，我们将看到破坏我们自然资源的当前趋势将毁发生戏剧性的扭转。”

他用西班牙语在全会上强调，“我们已经准备好采取行动，我们将共同努力，我们不会溺水身亡……因为我们都在流域的同一条独木舟上行进。”