前七个月哈国汽车产量增长26%

哈通社/努尔苏丹/8月20日 -- 哈萨克斯坦汽车工业联盟数据显示，2022年7月，全哈共生产7783辆汽车，相比2021年同期增长了5%。在全球供应不足大背景下，哈萨克斯坦制造企业正在改变物流链以缩短交货时间，并更换零部件供应商。

在2022年的短短七个月内，全哈共生产了59628辆汽车，总产值达5960亿坚戈，产量比2021年1-7月增长26.4%。

哈萨克斯坦企业生产的五大最受欢迎品牌包括：雪佛兰（21201辆）、现代（19322辆）、起亚（6766辆）、拉达（4573辆）、江淮（3623辆）。

根据1-7月统计数据，Kostanay Saryarka AvtoProm生产了37036辆汽车，设备总产值达3035亿坚戈，增长29.2%。阿拉木图Hyundai Trans Kazakhstan（现代）生产19322辆汽车（+35.4%），总产值为2606亿坚戈。塞米巴拉金斯克(Semipalatinsk) SemAZ出货1306辆（减少47.2%），总产值为156亿坚戈。在Kokshetau，KAMAZ-Engineering生产了714辆卡车(-13.3%)。现代TransAuto工厂生产602辆卡车和公共汽车（+21.4%）。QazTehna和大宇巴士哈萨克斯坦分别生产公共汽车107辆和123辆。

此前有报道称，今年7月，哈萨克斯坦汽车市场的新车销售额增长了9.1%。