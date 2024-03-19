哈萨克斯坦26%的建筑项目由外国企业承建

根据哈萨克斯坦国家统计局统计，哈萨克斯坦全国71%的建筑项目由私营企业承建，26.4%由外国企业承建，2.7%由国营企业承建。

国内30%的建筑项目属于非居民住宅建筑建设和维修，12%属于居民住宅项目建设。7.3%属于公路项目建设，5%属于铁路项目建设，5%属于石油和天然气项目建设，4%属于矿业项目建设。

今年前两个月内，全国范围内公建成交付7所全日制学校教学设施，可容纳2575名学生。报告期内，还交付了8所可容纳890名儿童的学龄前教学设施。

同时，全国范围内新建成交付10所医疗门诊设施。

全国由18个地区的建筑项目呈现出明显的增长趋势，其中杰特苏州增幅最大，达到了145%。

其次是克孜勒奥尔达 (47%)、江布尔 (45%)、巴甫洛达尔 (38%) 和阿斯塔纳 (35%) 等地区。

曼格斯套州(-22%)和阿拉木图市(-5%)则有所下降。

2024年前两个月，全国新交付居民住宅项目总面积达200万平方米。其中，首都阿斯塔纳交付面积最多，达66.7万平米。其次是阿拉木图市（24.3万平米）和阿拉木图州（13.3万平米）。

全国范围内，新交付的居民住宅项目总价值超过4030亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】