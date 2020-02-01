全球27个国家和地区确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例近1.2万

哈通社/努尔苏丹/2月1日 – 中国中部城市武汉爆发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情以扩散至全球27个国家和地区。截至2月1日，全球确诊病例总数为11953例，死亡259例，治愈257例。

据新华网报道，截至1月31日当地时间24时，中国国家卫健委收到该国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例11791例，现有重症病例1795例，累计死亡病例259例，累计治愈出院病例243例，共有疑似病例17988例。

其中，31日全天，全国新增确诊病例2102例，新增重症病例268例，新增死亡病例46例，新增治愈出院病例72例，新增疑似病例5019例。

目前累计追踪到密切接触者136987人，当日解除医学观察6509人，共有118478人正在接受医学观察。

港澳台地区累计通报确诊病例30例：香港特别行政区13例，澳门特别行政区7例，台湾地区10例。

除中国外，截至31日24时，报告出现确诊新型冠状病毒感染肺炎病例的其他国家还包括：

泰国（确诊19例、治愈7例）、日本（确诊17例、治愈1例）、 新加坡（确诊16例）、韩国（确诊12例）、澳大利亚（确诊10例、治愈2例）、马来西亚（确诊8例）、美国（确诊7例）、德国（确诊7例）、越南（确诊6例、治愈1例）、法国（确诊6例）、阿联酋（确诊4例）、加拿大（确诊4例）、意大利（确诊2例）、英国（确诊2例）、俄罗斯（确诊2例）、尼泊尔（确诊1例）、柬埔寨（确诊1例）、斯里兰卡（确诊1例）、芬兰（确诊1例）、菲律宾（确诊1例）、印度（确诊1例）、瑞典（确诊1例）、西班牙（确诊1例）。

哈萨克斯坦境内目前没有发现感染新型冠状病毒的病例。

哈萨克斯坦政府已于29日宣布暂停哈萨克斯坦与中国之间的陆空客运交通，恢复时间另行通知，货运交通目前未受影响。

【编辑：木合塔尔·木拉提】