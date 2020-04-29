阿克莫拉州：27名高龄患者治愈出院 最年长者将满100周岁

哈通社/阔科舍套/4月29日 – 我国最年长已治愈新冠患者下月将满100周岁。

据阿克莫拉州政府消息，因确诊患有新冠肺炎（COVID-19）而入院接受治疗的阿克莫拉州«莎帕哈特» 社会服务中心27位老人，已于日前全部治愈出院。

阿克莫拉州卫生管理部门消息称，这批高龄患者被集体安排在该州阿尔莎勒县县立医院接受治疗。

诊治期间，因COVID-19导致的并发症，例如老人们此前就患有的心血管和呼吸道疾病，对治疗小组的诊治工作造成了不小的困难。

据悉，27位患者中绝大多数为高龄人士和二级残疾人士，其中有9人生活无法自理。还有2位患者此前就受肺部疾病的困扰。

因此，确诊入院时，27位老人中许多人的病情就已处于较为严重的状态。

在接诊这批患者后，阿尔莎勒县县立医院迅速成立了专项小组，经过医护人员的全力诊治，患者们最终均脱离了危险，病情逐步好转。

目前27为患者均已出院。

«我们的医生对患者们投入了全部精力，为他们能够迅速痊愈竭尽了全力。»医院感染病科医生维克托·沙拉耶夫说。

医生表示，我国已经治愈出院的新冠患者中最年长的一位将于今年5月5日年满100周岁。

截至目前，阿克莫拉州已有60名患者治愈出院，还有8名患者也将于近日出院。

【编译：木合塔尔·木拉提】