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    14:42, 06 11月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦在体育和休闲领域的服务量在大流行期间增长27.4％

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    哈通社/努尔苏丹/11月6日--据Finprom.kz网站消息，2020年1月至6月，哈萨克斯坦在体育、娱乐和休闲领域的服务量达到了1243亿坚戈，比去年同期增长27.4％。

    不包括未观察到的经济部门的服务，该领域的服务总额达到1235亿坚戈，比去年同期增长26.6％。与此同时，农村地区仅占全国服务总量的14.6％，比去年同期略有增长，仅增长0.9％。

    就地区而言，体育、娱乐和休闲领域的最大服务量位于首都，即473亿坚戈，与去年同期相比增长了三倍。排名前三的地区还包括阿拉木图市（97亿坚戈，下降45.8％）和卡拉干达州（89亿坚戈，增长8.9％）。突厥斯坦州的服务量最小，只有26亿坚戈，比去年同期增加了20.5％。

    哈萨克斯坦文化和体育部的任务是让民众（特别是儿童）积极参与体育文化和活动，开设体育俱乐部，并恢复儿童俱乐部的活动。

    文化和体育部与我国各类运动联合会（足球、冰球、手球、排球、篮球、橄榄球、曲棍球等）举行了会议。在会议期间，与会人员讨论了俱乐部财政资源再分配的方法，提出了有关规范运动员薪金的提议。

    根据今年上半年的结果，体育俱乐部领域提供了该领域最大的服务量，即132亿坚戈，比去年同期增长15.3％。体育设施运营服务占该领域总服务量的7.5％，比去年同期增长3％，达到93亿坚戈。健身俱乐部提供的服务量几乎翻了一番，达到37亿坚戈。

    【编译：阿拉依】


    标签:
    体育 哈萨克斯坦 统计 经济 黄金储备
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