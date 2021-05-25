世行专家：哈萨克斯坦需要引资2700亿美元来实现碳中和目标

哈通社/努尔苏丹/5月25日 -- 世界银行中亚地区可持续发展部门负责人简·埃宾格在哈萨克斯坦-乌克兰首届气候对话会议上表示，未来十年内，哈萨克斯坦需要花费至少2730亿美元用于减少有害气体的排放。

简·埃宾格指出，哈萨克斯坦和乌克兰都在绿色能源发展方面拟定了长远和富有野心的计划。但她同时强调称，想要实现这些既定目标，确保最终的转型能够成功，需要克服的艰难险阻是非常多的。

简·埃宾格表示，实现碳中和目标需要付出巨大的努力，尤其是在能源领域，而这将对哈萨克斯坦在能源领域的供应体系提出更高的要求，在减排政策方面也需要做出具体的部署。

据其透露，统计显示哈萨克斯坦80％以上的伴生气排放与燃料生产、精炼、运输、储存和使用有关。

世行代表表示，哈萨克斯坦计划在2030年，将有害气体的排放量降低至低于1995年数据的30%的水平。需要指出，国家体系只能控制伴生气排放量的40%。

简·埃宾格认为，需要在伴生气的排放方面建立严格的监督机制。

她指出，为了在2021~2030年间发展新能源项目以实现碳中和目标，哈萨克斯坦需要吸引至少2730亿坚戈的投资。

«当然，为实现这些目标而采取的措施的实施，将需要循序渐进的制度性方法。»她说。

【编译：木合塔尔·木拉提】