欧盟区人口将在本世纪末减少2700万

哈通社/阿斯塔纳/4月6日 – 欧盟正处于一个巨大的人口变化前夕，最新预测显示，到本世纪末期，欧盟人口总数将有大幅度下降。

据Euronews报道，欧盟统计局报告显示，2100年欧盟区人口总数将下降6%，即减少2730万人。

在因 COVID-19 大流行导致连续两年下滑之后，欧盟人口在 2022 年开始复苏，并在今年年初达到 4.51 亿。 这一增长主要是由于乌克兰难民的大量涌入。

根据欧盟统计局的最新报告，欧盟人口将在 2026 年达到 4.53 亿，到 2100 年将减少到 4.2 亿。

基于出生、死亡和迁移数据做出的人口预测显示，2100年欧盟区将面临老龄化和人口减少的问题。儿童、20 岁以下青年人和健全人的比例下降，而 65 岁及以上人口的比例增加。80 岁以上的人将多于 20 岁以下的人。

不过，报告中虽然预计到 2100 年欧盟总人口会减少，但其中一些成员国预计会通过移民增加人口。它们是比利时、捷克共和国、丹麦、爱尔兰、法国、塞浦路斯、卢森堡、马耳他、荷兰、奥地利、瑞典和冰岛。

【编译：木合塔尔·木拉提】