哈萨克斯坦收回270万公顷土地归还国有 用于改善牧场利用效率

朱曼哈林指出，政府正系统性推进牧场资源的高效利用、饲草基础的可持续保障，以及防止土地退化的相关工作。为改善农村居民放牧条件，已有112.4万公顷土地被划为公共牧场供使用，此外通过扩展居民点边界，增加了7.94万公顷牧场用地，并额外预留了91.68万公顷土地。

他指出，目前全国已重新批准89份地区级牧场管理与利用计划。相关文件包括了牧场管理措施、基础设施分布情况、季节性牧场上牲畜数量及其他相关数据。

他还补充道，政府正在持续推进对未使用或非法获得土地的回收工作。为此，设立了“土地再分配委员会”，以保障农村居民利益并监督土地资源的有效利用。自将牧场征用上限从原先的20%提高至50%后，根据现行法律规定，已有270万公顷未有效利用的土地被依法收回。

与此同时，土地使用者也开始主动开发56.58万公顷牧场，包括购入牲畜、吸纳工人参与畜牧生产等措施。

【编译：达娜】