今年前四个月自哈国向境外汇出2759亿坚戈 同比增长82.5%

哈通社/努尔苏丹/6月8日--据ranking.kz网站消息，2020年1~4月，哈萨克斯坦居民通过国际汇款系往国外汇款2759亿坚戈，这一数据较2020年同期增长82.5%。

1~4月，由境外向哈萨克斯坦汇入的金额为919亿坚戈，同比增长13.6%。

报告期内，哈萨克斯坦居民汇往国外的金额同比增长3倍。其中，85%或2331亿坚戈汇往以下四个国家：土耳其（651亿坚戈）、俄罗斯（630亿坚戈）、乌兹别克斯坦（561亿坚戈）和吉尔吉斯斯坦（489亿坚戈）。

由境外汇入哈萨克斯坦的款项主要来自：俄罗斯（184亿坚戈）、乌兹别克斯坦（163亿坚戈）和韩国（138亿坚戈）。

报告期内，往俄罗斯和乌兹别克斯坦汇出的金额增加3.4倍，往吉尔吉斯斯坦汇出的金额增加4.2倍，往土耳其汇出的金额增加16.9倍。

通过国际汇款系统自哈国向境外汇出的款项中，2278亿坚戈通过“Zolotaya Korona ” 汇出，数据同比增长94.4%。通过其他系统转出的金额占17.4%或487亿坚戈。

自境外汇入哈萨克斯坦的款项中，通过“Zolotaya Korona ” 进行的交易也位居前列，通过该系统转入519亿坚戈，同比增长37.8%。

此外，通过西联汇款系统（Western Union）汇入224亿坚戈，同比增长7.8%，通过速汇金（MoneyGram）汇入115亿坚戈，同比增长11%。

【编译：阿依波塔】