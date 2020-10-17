飞抵哈萨克斯坦的276名国际旅客因无PCR检测证明被隔离

哈通社/努尔苏丹/10月17日--交通运输国家首席卫生医师萨杜瓦哈斯·巴伊哈布罗夫介绍了17日飞抵哈萨克斯坦的国际旅客因无PCR检测证明被隔离的情况。

据交通运输国家首席卫生医师介绍，10月17日凌晨，有16班国际航班飞抵哈萨克斯坦，共有1527名乘客，其中，1251名乘客持有PCR检测证明，276名乘客没有PCR检测证明。

6班国际航班飞抵努尔苏丹，共有656名乘客，其中528人持有PCR检测证明，128人没有证明；9班航班飞抵阿拉木图，共有764位乘客，622人持有证明，142人没有证明；1班航班飞抵阿克套，共有107名乘客，101人持有证明，6人没有证明。

据悉，飞抵哈萨克斯坦的乘客中，有82％的乘客持有PCR检测证明。没有冠状病毒PCR检测证明的乘客将被隔离2天，并接受PCR检测。

根据10月16日的数据，24小时内共有573名旅客飞抵努尔苏丹机场。其中，有132人被送往临时隔离医院，4人被禁止入境。

根据最新的检疫要求，从10月6日开始，自境外入境哈萨克斯坦的外国公民，如果无法提供截至入境时72小时以内的PCR检测阴性的有效报告，则将被禁止入境。

对于乘坐国际航班归国的哈萨克斯坦公民而言，如果无法提供同等要求的PCR检测报告，那么需在指定的设施内进行为期48小时的隔离，并接受专业医疗机构的PCR检测，以确定其是否携带有冠状病毒。

【编译：阿拉依】



