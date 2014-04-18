美国人仅27%认为奥巴马是黑人

哈新社阿斯塔纳讯，据联合早报消息，"美国总统奥巴马是‘黑人'吗？"对于美国民调机构皮尤(PEW)研究中心10日提出的这个问题，52%的受访者回答"不是，他是混血儿"。只有27%的受访者认为他是黑人。去年发生"齐默尔曼事件（身穿连帽衫的黑人少年被误认为小偷并被击毙）"时，奥巴马说："所有黑人都曾在购物时被怀疑是小偷。其中也包括我。"可见奥巴马将自己视为黑人。

根据过去的"一滴血原则"，只要有黑人血统就被视为黑人。根据这一原则，父亲是来自非洲肯尼亚的移民、母亲是堪萨斯州白人的奥巴马就属于黑人。 但是美国1967年以种族歧视为由废除这一原则后，美国区分种族的标准变得模糊。有人指出，随着西班牙裔和亚裔人口的大幅增加，不同种族之间的结婚在美国婚姻中占15.5%，因此区分种族已经毫无意义。 美国现在区分种族的最有效的标准是每10年实施一次的人口普查中如何填写自己的种族。联邦人口调查局建议根据个人家谱和血统填写自己的种族，但最为重要的根据还是"本人的自我认同 "。 从2000年开始，美国人也可以选择"复数"的种族。例如，母亲是白人的奥巴马可以选择白人。但奥巴马在2010年的人口普查中选择了"黑人"。