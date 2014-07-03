乌鲁木齐27岁小伙想办世界纸币展

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，27岁的何锐酷爱收集各国纸币，6年间，他收藏了203个国家的54000余张纸币。他的梦想是收藏全世界纸币，办个纸币展览。

他戴上白色棉质手套，用镊子轻轻夹住一张英镑向记者饶有兴致地介绍着钱币上的图案文化。何锐说，每张钱币都有它的故事，比如英国每换一次国王，英镑上国王头像就会转一次方向。 最初，19岁的何锐只是收集了几张自己喜欢的俄罗斯纸币。2008年9月，他结识了新加坡钱币协会的王彬，他看到王彬收藏的纸币图案精美，令他非常着迷，因此有了收集全世界纸币的想法。 到现在，他的五本相册里摆满了他的"宝贝"，每个国家一套纸币，共有203个国家54000余张纸币，按面值换算价值两万余元人民币。 为收集这些纸币，他花了8000多元，除了在银行、邮币市场买和留学生的赠送外，几年间他还专门去了泰国、新加坡和马来西亚等国收集。 在这其中，何锐最喜欢的是哈萨克斯坦的纸币，"他们国家纸币已经出了五套版本了，每套的图案都很精致，有创新。"看着这么多的纸币，对何锐来说，"最难收集的是非洲的安哥拉和加纳的纸币，因为每两到三年出版一次，到现在我只收集了一小部分，还有很多现在都没办法集齐。" 然而，在收集时，何锐也有他的标准：必须是全新或者7成新；必须得用镊子拿放。此外，对于保存，何锐也不敢马虎，因家里环境潮湿，何锐将纸币寄放在银行里。 据他所知，全世界有224个国家和地区，何锐憧憬着，等他全部收集全了，希望能办个纸币展览，和爱好者们有更多的交流。 乌鲁木齐收藏家协会会长海阳介绍，何锐所收藏的钱币数量在乌鲁木齐市算是较多的，但对于收藏价值来说，还要考虑钱币种类、真假等方面，不过对于爱好来说，确实可以增长很多钱币知识。