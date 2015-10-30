百度第三财季利润下降27% 谷歌部分业务或将重返中国

哈通社阿斯塔纳10月30日电 据《华尔街日报》30日报道，百度在线网络技术公司第三财政季度利润下降27%，因成本的大幅上升抵消了收入增加的积极影响。

该公司预计，当前的第四财季收入为人民币182亿元（约合28.6亿美元）至187.5亿元；接受汤森路透调查的分析师给出的预期为人民币188.8亿元。

百度一位发言人在业绩报告发布前表示，分析师的预期可能并未考虑周一宣布的携程旅行网和去哪儿合并交易的影响。

百度公布，第三财季实现利润人民币28.4亿元，合每份美国存托凭证(ADR)收益人民币7.92元；上年同期利润为人民币38.8亿元，合每份ADR收益人民币11元。剔除股票薪酬和其他特殊项目，该公司当季每份ADR收益人民币9.09元。接受汤森路透调查的分析师预计，百度第三财季每份ADR收益人民币7.17元。

百度第三财季收入增加36%，至人民币183.8亿元。该公司此前预计第三财季收入为人民币181.7亿元至185.8亿元。

网络营销营收增长32%，至人民币176.8亿元。活跃网络营销客户数量增长21%，至62.3万；单位网络营销客户营收增长9%。

总体运营成本增长65%，至人民币157.8亿元。

谷歌部分业务或先行重返中国市场

Alphabet Inc.(GOOG)旗下子公司谷歌正在试图重返中国市场，为这家公司对中国审查制度的立场画上了问号。

谷歌联合创始人塞吉•布林周三暗示，最近该公司重组为一家控股公司之后，一些子公司或许可以先于其他业务（重返中国市场 ）。

布林在一次简短采访中说，公司在中国已经拥有很多业务，尽管中国市场处理起来并不容易。谷歌面向中国公司出售广告，然而在中国内地用户却无法使用其服务。《华尔街日报》上个月报道，谷歌正在谈判在中国推出Android应用商店。

布林称，Alphabet各个业务可以就具体在哪些国家运营做出自己的决定。

在Gmail用户遭遇网络攻击之后，加上与中国政府就搜索结果的审查制度存在分歧，谷歌于2010年停止了中国大陆大部分业务。