美俄宣布叙利亚停火协议将于27日生效

哈通社阿斯塔纳2月23日电 据BBC报道，美国与俄罗斯周一（22日）发表联合声明，宣布叙利亚内战的停火协议，交战各方将在大马士革时间周六零时起，停止敌对状态。

美国务院22日发表声明称，叙利亚国际支持小组于本月11日宣布，同意在叙境内全面停止敌对行动。

此后，美俄牵头就停火协议内容和执行细节进行了磋商。

经磋商，叙利亚内部冲突各方同意从大马士革当地时间2月27日零点起执行停火协议。

联合国发言人表示，秘书长潘基文欢迎美俄达成协议，强烈敦促交战各方履行协议条款，停止敌对，指是迈向更持久停火的第一步。

美国国务卿克里发表声明，欢迎美国与俄罗斯就叙利亚停火问题达成协议，认为如果协议获切实执行及遵守，不但会令暴力事件减少，也可以扩大向被围困的地区提供人道救援，并支持根据叙利亚人民的愿望来实现政治过渡。

新的停火协议适用于叙利亚政府军及反对派，但不包括极端组织"伊斯兰国"及基地组织分支的"努斯拉阵线"，美俄及叙利亚仍可对这类恐怖组织进行空袭。

美国白宫22日发表声明称，美国总统奥巴马当天与俄罗斯总统普京就停火一事通电话。

奥巴马在通话中表示，欢迎停火协议的达成。他强调，当务之急是确保叙利 亚政府以及反对派武装能够遵守并执行这一协议。

奥巴马说，该协议有助于减轻叙利亚人民的伤痛，可推动联合国主导的政治过渡进程，还有利于打击"伊斯兰国" 的行动。