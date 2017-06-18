伊拉克军方打死27名达伊什武装分子

哈通社阿斯塔纳 -- 据新华社消息据新华社报道，伊拉克军方6月17日说，政府军16日晚开始在伊拉克西部安巴尔省发动大规模清剿行动，目前已打死27名极端组织达伊什（即所谓"伊斯兰国"）武装分子。

伊拉克联合行动指挥部当天在一份声明中说，政府军和当地部族武装在空军支持下，分三个方向对安巴尔省首府拉马迪西部地区的达伊什武装分子发起进攻。目前已打死27名武装分子，摧毁该极端组织六处藏身地点和两处制造爆炸装置的工厂。

另据伊拉克军方消息，政府军边防部队17日早间在安巴尔省西部靠近叙利亚和约旦的边境地区发起军事行动，收复伊叙间一处重要边境口岸。目前军事行动仍在继续。

据悉，伊拉克希望重新控制伊叙边境地区，以切断伊境内达伊什武装分子外逃通道，并消除叙境内武装分子对伊拉克安全的威胁。本月早些时候，伊拉克什叶派民兵组织"人民动员组织"结束了在尼尼微省西部的军事行动，重新控制西北部边境地带。

目前，达伊什武装分子仍控制着拉马迪以西部分地区。由于该地区多为沙漠地带，政府军的清剿行动面临不小挑战。

【编辑：木合塔尔·木拉提】