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    13:35, 01 9月 2018 | GMT +6

    乌兹别克斯坦总统签署独立27周年特赦令

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    哈通社/塔什干/9月1日 -- 据uza.uz消息，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫在国家独立27周年之际签署特赦令，215名服刑人员得到赦免。

    根据特赦令，另有46名服刑人员刑期被减少。

    此外，总统要求相关部门要对赦免人员适应社会提供帮助。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    中亚 乌兹别克斯坦 黄金储备
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