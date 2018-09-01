乌兹别克斯坦总统签署独立27周年特赦令

哈通社/塔什干/9月1日 -- 据uza.uz消息，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫在国家独立27周年之际签署特赦令，215名服刑人员得到赦免。

根据特赦令，另有46名服刑人员刑期被减少。

此外，总统要求相关部门要对赦免人员适应社会提供帮助。

【编译：小穆】