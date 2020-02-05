阿拉木图旅游局建议旅行社暂停赴27国家/地区旅行线路

哈通社/阿拉木图/2月5日 – 阿拉木图旅游管理局建议辖区内的各旅行社，近期不要安排以出现新型冠状病毒感染病例的国家和地区为旅行目的地的旅行团或旅游线路。

据悉，阿拉木图旅游管理局局长萨宾娜·阿曼凯德向阿拉木图市的各大旅行社负责人发送了相关内容的邮件。

“根据哈萨克斯坦政府1月27日的№10号政府令，面向中华人民共和国公民的73小时过境免签政策将被暂停至2020年7月1日。为了保障哈萨克斯坦共和国公民的健康安全，建议旅游业从业机构，近期不要组织旅行团或安排旅客前往出现新型冠状病毒病例的国家。” 萨宾娜·阿曼凯德说。

旅游局明确建议各旅行社暂停与以下27个国家和地区有关的旅游业务：中国、泰国、香港、日本、新加坡、澳大利亚、台湾、马来西亚、澳门、韩国、美国、法国、德国、阿联酋、加拿大、意大利、越南、印度、尼泊尔、菲律宾、斯里兰卡、英国、俄罗斯、柬埔寨、芬兰、西班牙和瑞典。

截至目前，中国中部城市武汉爆发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情已导致491人死亡，2.4万人确诊患病。

【编译：木合塔尔·木拉提】