哈军工企业完成对军方苏-27战机的维修升级

哈通社/努尔苏丹/6月16日 – 据哈国防部消息，哈萨克斯坦航空工业公司专业技术人员在白俄罗斯航空修理厂技术人员的协助下，完成了对哈防空部队现役的苏-27战机进行了复杂大修和升级。

完成大修和升级的战机已由航空工业公司交付空军进行接收。

防空部队总指挥努尔兰·沃尔曼别托夫中将带领的验收小组，在位于首都的军用机场，对相关战机进行了验收测试，并对航空工业公司交付的战机作出了良好评价。

验收小组成员、飞行员鲁斯兰·玛卡迪耶夫少校指出，经过复杂维修和升级后的战机能够有效地完成在地面和空中执行作战任务的所有要求。他表示，战机安装了附加导航配件，增加了高精度武器的悬挂点，大幅度提高了飞机的作战能力。

消息称，对哈防空部队现役的苏-27战机进行的复杂大修和升级工作，是由哈萨克斯坦航空工业公司专业技术人员在白俄罗斯航空修理厂技术人员的协助下完成的。

哈萨克斯坦航空工业公司是为了提升国防竞争力，在国防部主导下组建的飞机维修和现代化升级企业。该企业曾为安-72飞机进行过维护，目前正在为哈军现役苏-25战机进行升级维修。





【编译：木合塔尔·木拉提】