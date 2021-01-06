哈萨克斯坦将大幅降低抗新冠药物的售价 降幅达27%

哈通社/努尔苏丹/1月6日 – 哈萨克斯坦竞争保护和发展署官网发布消息称，将对国内各药店出售的旨在治疗COVID-19的药物实施降价措施，降价幅度将达到27%。

消息称，根据哈萨克斯坦总统托卡耶夫的指示，并遵照卫生部2020年12月24日发布的关于药品价格的相关规定，在2020年12月31日对抗新冠药物的价格进行了重新计算。

药品价格的计算过程中，对影响药品成本价格的市场和程序因素（运输和海关费用、市场营销成本等）进行了仔细的研究，确定了药物的最高边际价格。

在对药品价格的计算过程中，竞争保护和发展署专家们还考虑到了限价可能会导致国内市场上出现的人为药物短缺现象的可能性。

根据卫生部提供的抗新冠药物清单，此次进行重新计价的药物种类包括：糖皮质激素类药物、抗凝血剂、退烧药物、其他针对性药物。

经过重新计价后，卫生部已确定了降低价格的17种国际非专利药物清单。全国各地药店被要求在10天内，对230多种药物进行降价，平均价格降幅达到27%。

此外，哈萨克斯坦计划自2021年开始，建立一个统一的药品信息数据库，并以此为基础对国内外药品生产商和供应商的价格进行对比分析。

竞争保护和发展署还建议卫生部建立一个审查和调节药品和医疗器械设备价格的专门委员会。

根据此前报道，哈国48%的抗新冠药物由本国企业生产。

【编译：木合塔尔·木拉提】