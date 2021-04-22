哈萨克斯坦已与27个国家签署了刑事事项司法互助协议

哈通社/努尔苏丹/4月22日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）全体会议22日审议通过了《关于批准<哈萨克斯坦共和国与北马其顿共和国之间刑事事项司法协助条约>的法案》。

相关条约的主要目的，是为了完善两国之间在确定嫌疑人和被告人罪行方面的司法程序。

协议授权两国政府采取以下措施：引渡被拘留者； 搜查、没收物品并依法进行检查；开展讯问和信息交流等活动。

哈萨克斯坦第一副总检察官别热克·阿斯洛夫表示，协议规定的相关措施均符合哈萨克斯坦的《刑事诉讼法》相关规范。

根据该协议要求，一旦司法互助的内容会威胁到另一国的主权、安全或其他利益，或与该国法律相抵触，或相关人员会因民族、种族、宗教或政治观点而遭受迫害，则另一方有权拒绝提供援助。

据阿斯洛夫介绍，哈萨克斯坦目前已经同美国、英国、印度、中国在内的27个国家签署了相似的协议，并正在同葡萄牙、塞浦路斯、多米尼加和阿根廷等国开展相关的谈判。

去年，哈萨克斯坦为其他国家提出的163项司法援助请求提供了帮助，其他国家则回应了哈国的185项司法援助请求。

相关法案将严格遵照国际法对人权保障方面的要求。

根据此前报道，参议院已经批准通过了关于批准哈萨克斯坦与北马其顿共和国之间的引渡条约的法案

哈萨克斯坦与北马其顿在2019年签署了上述协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】