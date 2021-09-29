岸田文雄当选日本自民党第27任总裁 将出任首相

哈通社/努尔苏丹/9月29日--据共同社消息，日本自民党总裁选举29日投计票，前政务调查会长岸田文雄（64岁）当选第27任总裁。岸田虽在第一轮投票中得票数居首，但未能过半数，与排名第二的行政改革担当相河野太郎（58岁）展开了最终投票。岸田取得了胜利。总裁任期为3年，至2024年9月底。岸田将着手决定干事长等党内高层人事，成立新的领导层，面向临近的众院选举，加紧构建全党一致的体制。

在10月4日召集的临时国会上，岸田将接替已表明卸任意向的首相菅义伟，被指名为第100任首相。此次总裁选举中，包括前总务相高市早苗（60岁）、代理干事长野田圣子（61岁）在内共有4名候选人。这是第5次进行最终投票，上一次是前首相安倍晋三获胜的2012年的总裁选举。

最终投票结果是岸田获257票，河野获170票。第一轮的投票结果是岸田256票，河野255票，高市188票，野田63票。

党内普遍认为新内阁上台后，岸田将发表施政演说（所信表明演说）并接受各党的代表质询，之后将宣布解散众院举行大选。在众议员任期届满的10月21日之后的11月上半月举行众院选举，被视为热门方案。这将是现行宪法下首次在任期届满之后举行众院选举。

岸田在总裁选举中，把改革自民党作为最大课题，强调通过将总裁外的党高层任期定为一届1年、最多连任三届，来防止权力集中与惰性。他还主张通过妥善分配经济增长成果来消除贫富差距。