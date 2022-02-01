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    10:50, 01 二月 2022 | GMT +6

    哈国居民存款余额超过27万亿坚戈

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    哈通社/努尔苏丹/2月1日 -- 哈萨克斯坦国民存款余额为27.1万亿坚戈。

    据哈萨克斯坦央行数据，截至2021年12月，哈萨克斯坦国民存款余额为27.1万亿坚戈，同比增长5.1%，年增长率为22.7%。

    其中，法人居民存款余额13.8366万亿坚戈，增长5.9%；自然人居民存款余额13.2649万亿坚戈，增长4.2%。

    统计期内，居民本币存款余额17.3375万亿坚戈，增长7.1%；外汇存款余额9.7641万亿坚戈，增长3.3%。存款美元化率由2020年底的37.3%降至36.0 %。

    截至2021年12月，哈国居民存款中，法人本币存款余额8.6293万亿坚戈，增长7.3%；外汇存款余额5.2073万亿坚戈，增长3.6%，在法人存款余额中占比37.6%。

    自然人本币存款余额8.7082万亿坚戈，增长6.8%；外汇存款余额4.5567万亿坚戈，减少0.4%。

    统计期内，哈居民定期存款余额17.8962万亿坚戈，增长0.2%。其中，本币定期存款余额11.5472万亿坚戈，外汇定期存款余额6.349万亿坚戈。

    2021年12月，非银行法人本币存款平均利率为7.3%，上年同期为7.3%；自然人本币存款平均利率为7.8%，上年同期为9.2%。

    标签:
    金融 统计 经济 黄金储备
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