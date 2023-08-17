多米尼加首都爆炸致27死 将举行全国哀悼

哈通社/阿斯塔纳/8月17日--据中新社报道，日前，多米尼加共和国首都圣多明各附近一处商业中心发生大规模爆炸，引发大火，目前死亡人数增至27人，当地消防队员仍在继续努力灭火。

当地时间14日下午，在距离首都约23公里的圣克里斯托瓦尔商业区一家面包店发生爆炸。爆炸发生后，大火从面包店迅速蔓延到隔壁五金店及一家家具店。当地逾500名救援人员和相关官员迅速反应，前往事发地灭火并实施救援。

紧急行动中心15日曾发布公告称，59人在爆炸中受伤，并出动了500多人和32辆救护车。

紧急行动中心主任胡安·曼努埃尔·姆萨恩德斯16日称，目前救援人员已找到全部失踪人员遗体，但仍需要时间进行身份确认，另外有部分伤者在医院伤重不治。多米尼加国家卫生部门较早前报告说，最初的受害者包括一个四个月大的婴儿。

姆萨恩德斯表示，这次爆炸事故一共波及13家商铺，其中4家商铺彻底被毁。

据报道，当局目前仍不确定事故原因。

多米尼加总统阿比纳德尔15日在视察现场救援工作时称，政府将全力调查事故起因，并为受害者家庭提供必要帮助。

多米尼加总统府16日发布公告，将8月17日定为全国哀悼日，全国军事设施和公共建筑将降半旗志哀。