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    17:40, 04 五月 2022 | GMT +6

    哈萨克斯坦平均工资为28.55万坚戈

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    哈通社/努尔苏丹/5月4日 – 2022年一季度哈萨克斯坦平均工资为28.55万坚戈。

    据哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局数据，2022年一季度哈萨克斯坦1名职工的平均名义月薪为285 433坚戈。

    与2021年同期相比，月薪涨幅最高的行业是建筑业（33.7%）、公共管理（33.1%）、运输和仓储（30.4%）、信息和通讯（26.6%）。

    教育领域平均月薪涨幅为21.7%，卫生保健和公共服务行业月薪涨幅为18.1%。

    按行业划分，收入最高的行业为：

    ·采矿业 – 平均月薪61.94万坚戈，高于全国平均值2.2倍；

    ·金融和保险业 – 平均月薪52.11坚戈，高于全国平均值1.8倍；

    ·科研和技术类职业 – 平均月薪41.64万坚戈，高于全国平均值1.5倍；

    ·信息和通讯行业 – 平均月薪41.55万坚戈，高于全国平均值1.5倍。

    平均月薪最低的行业：

    ·农林渔业 – 平均月薪14.41万坚戈；

    ·艺术、娱乐和休闲行业 – 平均月薪16.9万坚戈。

    按地区划分，平均月薪最高的地区是阿特劳州 – 47.79万坚戈，较全国平均值高出了1.7倍；平均月薪最低的地区是北哈州 – 20.34万坚戈，较全国平均值低了28.7%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会 统计 经济 黄金储备
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