哈萨克斯坦平均工资为28.55万坚戈

哈通社/努尔苏丹/5月4日 – 2022年一季度哈萨克斯坦平均工资为28.55万坚戈。

据哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局数据，2022年一季度哈萨克斯坦1名职工的平均名义月薪为285 433坚戈。

与2021年同期相比，月薪涨幅最高的行业是建筑业（33.7%）、公共管理（33.1%）、运输和仓储（30.4%）、信息和通讯（26.6%）。

教育领域平均月薪涨幅为21.7%，卫生保健和公共服务行业月薪涨幅为18.1%。

按行业划分，收入最高的行业为：

·采矿业 – 平均月薪61.94万坚戈，高于全国平均值2.2倍；

·金融和保险业 – 平均月薪52.11坚戈，高于全国平均值1.8倍；

·科研和技术类职业 – 平均月薪41.64万坚戈，高于全国平均值1.5倍；

·信息和通讯行业 – 平均月薪41.55万坚戈，高于全国平均值1.5倍。

平均月薪最低的行业：

·农林渔业 – 平均月薪14.41万坚戈；

·艺术、娱乐和休闲行业 – 平均月薪16.9万坚戈。

按地区划分，平均月薪最高的地区是阿特劳州 – 47.79万坚戈，较全国平均值高出了1.7倍；平均月薪最低的地区是北哈州 – 20.34万坚戈，较全国平均值低了28.7%。

【编译：木合塔尔·木拉提】