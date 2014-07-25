土耳其男子花2800美元自制重卡 欲用总理名字当车牌号（图）

哈通社阿斯塔纳7月25日电，据国际在线援引美国Odditycentral网站7月24日报道，土耳其30岁男子伊斯梅尔•麦西奥格鲁（Ismail Mescioglu）利用二手零件和废旧金属自己制造了一辆重型卡车，总花费仅2800美元（约合人民币17352元）。如今，他正申请用土总理埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）的名字缩写"RTE"为自己的车牌号。

麦西奥格鲁是一名公交车司机，但他总希望能开上属于自己的重型卡车，只是他知道自己永远也买不起。为此，麦西奥格鲁决定利用二手零件和废旧金属自己制造重卡，成为土耳其第一个自己制作大型卡车的人。 麦西奥格鲁没有经验、没有合适的计划，他似乎只能凭借勇气完成这看似无法完成的工程。他说："当我开始建造时，几乎所有人都嘲笑我。"但他没有放弃，他从废件零售商那收集到许多零部件，还买了一个重型卡车的发动机，并用金属板自己建造车体。 经过几个月的努力，他终于建成了属于自己的重卡，取名IMES。令人感到惊奇的是，他的整个工程花费不到2800美元。麦西奥格鲁说，总理埃尔多安的鼓励是其最大的动力之源，他希望能将总理名字缩写"RTE"当成自己的车牌号，目前正等待官方回应。