总理：国家基金转移支付保证金金额降低2800亿坚戈

哈通社/阿斯塔纳/6月15日-哈萨克斯坦政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫在今日召开的召开的议会上下两院联席会议上表示，今年，从国家基金拨付给财政的转移支付保证金金额减少了2800亿坚戈。

"2025年之前，我们需将非石油财政赤字占GDP的比重降至6%。为实现这一目标，我们已开始减少国家基金拨付给财政的转移支付保证金金额。此前，如果每年的保证金金额为2.88万亿坚戈，今年我们将其减少至2.6万亿坚戈，2019年减少至2.3万亿坚戈，从2020年开始，我国财政可使用的转移支付保证金金额范围将为2万亿坚戈。而这一措施也能有效降低非石油财政赤字。"总理说。



他表示，为实现国家经济多样化，在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下宣布了一种新的经济增长模式。



"我国正在与德国弗劳恩霍夫研究所合作，对全国500家大中型企业进行调查，并就其对工业4.0的迎接准备进行分析。目前，有14家大型企业为此开发了相关项目。"总理说。



总理还表示，我国许多公司正在为数字化经济执行具体措施，提高了自身竞争力和劳动生产率，并增加了出口份额。



【编译：达娜】