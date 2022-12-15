突厥斯坦旅游业三年引资逾2800亿坚戈

哈通社/阿斯塔纳/12月15日--日前，餐饮、服务、教育培训、零售和特许经营领域专业人士齐聚突厥斯坦市，共话旅游业新发展。

会上，突厥斯坦州副州长叶尔梅克·肯杰汗吾勒表示，人口的不断增长，游客流量的持续增加和优惠税收政策的引入，使突厥斯坦州旅游市场对特许经营活动具备了相当的吸引力。

-突厥斯坦是哈萨克斯坦未来十大旅游目的地之一。过去3年（2020-2022年），突厥斯坦州旅游业吸引投资2818亿坚戈。突厥斯坦国际机场投入使用，它是过去三十年哈萨克斯坦首个新建机场。此外，城市人口从2018年的 16.5,万人增加至2022年的21.8万人。据此，我们认为，所有这些因素将对业界评估地方旅游业吸引力产生积极影响。-叶尔梅克·肯杰汗吾勒说。

欧亚特许经营协会主席别克努尔·克斯阔夫分享了他对突厥斯坦特许经营市场发展的看法。

-由于突厥斯坦州是哈萨克斯坦旅游胜地之一，情景特许经营，包括节庆、会议论坛、教育培训、体育赛事在这里得到了很好的发展。要充分考虑到总体趋势，例如，近年来制药业特许经营大获成功并成倍增长。此外，突厥斯坦州小型特许经营实体也具备了搞活突厥斯坦本土市场的能力。-别克努尔·克斯阔夫称。

约150名突厥斯坦商界代表，以及来自阿斯塔纳、阿拉木图市、阿拉木图州等地区嘉宾参加了此次活动。

【编译：阿遥】