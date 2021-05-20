蓝色起源披露第二轮太空旅行最高竞价：280万美元

哈通社/努尔苏丹/5月20日 —— 据外媒报道，亿万富翁杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）的火箭公司蓝色起源最近透露，目前正在进行中的第二轮新谢波德号(New Shepard)太空旅行席位的竞价中，最高出价为280万美元。

该公司称，在第一轮竞价中，该公司一共收到了来自136个国家的5200多名竞标者的出价。由于该轮竞价已经结束，最高竞价未披露。

根据蓝色起源网站上的数据，第二轮竞价以140万美元的初始价格拉开序幕。这一轮竞价将持续到6月10日，并在6月12日以在线拍卖收尾。

蓝色起源计划在7月20日启动新谢波德号的首次亚轨道观光之旅，标志着竞争激烈的私人商业太空旅行新时代中的一个里程碑时刻。

新谢波德号的火箭-机舱组合，计划以自主飞行的方式，将六名乘客送入距离地球100公里以上亚轨道太空。

2018年，有报道曾称，蓝色起源为太空旅行给出的定价为每位乘客至少20万美元，当时蓝色起源得出这个价格是基于对竞争对手维珍银河的太空旅行方案的评估以及结合了其他的一些考量。当然，计划总赶不上变化。



