日本东京单日新增新冠确诊2848人创新高

哈通社/努尔苏丹/7月28日--据共同社报道，东京都政府27日宣布新确诊2848人感染了新冠病毒，超过1月7日的2520人创新高，为1月15日后首次超过两千人，较上周二的本月20日增加1461人。本月12日开始的第四次紧急事态宣言期间并未看到效果，已过两周疫情仍明显恶化。根据今后的医疗提供体制，有可能影响疫苗接种人手的确保以及正在举办的东京奥运会。

首相菅义伟在官邸向记者团表示«将带着高度警惕开展防疫工作»。关于东京奥运会，他否定有可能中止，呼吁人们加上残奥会都通过电视观赛。

东京最近7天日均新增病例达到1762.6人，逼近此前最高纪录1月11日时的1861.1人，为前一周的149.4%。虽然闹市区人流略有减少，但受传染性强的印度«德尔塔毒株»扩散的影响，专家指出东京奥运会期间的8月3日左右可能达到最高水平。至今已连续三天刷新周单日纪录。

从新增病例的年龄层来看，最多的是20多岁，达到951人；30多岁为610人，40多岁466人，50多岁301人，10多岁有275人。65岁以上老年人有78人。与前一日相比，住院患者中重症患者增加4人至82人。

知事小池百合子27日在公布感染人数前于都政府大楼接受采访，表示«正在推进确保病床，重症人数上升令人关注»。此外呼吁给予配合减少外出人流，称«奥运会各项比赛中日本选手取得了优异成绩，希望大家在家里为他们加油»。



