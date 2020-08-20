韩国新增288例新冠病例 连续7天呈三位数增幅

哈通社/首尔/8月20日 -- 韩国新增288例感染新型冠状病毒的确诊病例，单日新增病例从14日起连续7天以三位数增加，7天来累计确诊1576例。

据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部20日发布通报称，截至当天0时，韩国较前一天0时新增288例COVID-19确诊病例，累计已达1.6346万例。

新增病例中绝大多数（276例 ）为社区感染病例，主要集中在首都圈地区。

报道指出，首都圈教会发生的群聚性感染持续发酵，相关病例不断增加。从疫情爆发以来，首尔市、京畿道和仁川市三地的累计确诊病例多达5150例。

当天新增的境外输入性病例12例，其中2例在入境检疫过程中确诊，10例在入境后隔离期内确诊。从来源地来看，美国3例，哈萨克斯坦、乌克兰各2例，菲律宾、摩尔多瓦、捷克、加拿大、巴西各1例。

当天新增1例死亡病例，累计死亡病例307例。

截至当天0时，治愈并解除隔离的病例57例，累计1.4063万例，1976例正在接受治疗。

迄今共有173.4083万人接受病毒检测，其中168.2739万人呈阴性，3.4998万人在等待结果。

【编辑：木合塔尔·木拉提】