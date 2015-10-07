哈通社阿斯塔纳10月7日电 日前，为拍摄电影相关历史资料类内容，俄罗斯电影《潘菲洛夫28勇士》剧组抵达阿拉木图。

据悉，该影片正片部分已完成了拍摄工作，正在进行紧张的后期剪辑。该片自2013年开始筹拍，历时近3年，耗资200万美元（其中约6万4千美元来自独联体和欧洲国家网民捐款）。在影片资金筹集过程中，哈萨克斯坦和俄罗斯文化部均给予了大力支持。

《潘菲洛夫28勇士》剧组执行导演金•杜尔基宁称，哈萨克斯坦政府为影片直接提供了月1800万卢布资金，并为剧组的拍摄工作提供了相当大的帮助。

剧组主要演员来自哈萨克斯坦、俄罗斯和乌克兰等国。其中，2013年阿拉木图欧亚电影节"最佳男演员"得主、哈萨克斯坦演员阿扎玛特•尼格马诺夫饰演主角之一。而通过著名导演阿罕•萨塔耶夫动作电影《清理者》一举成名的吉尔吉斯演员阿吉兹•贝谢纳利耶夫，也将参演本片。

电影《潘菲洛夫28勇士》剧情梗概：1941年秋季，卫国战争进入最为艰难的时刻，德军势如破竹，一路挺进至据莫斯科仅两小时路程的沃洛科拉姆斯克一带。由潘菲洛夫将军率领、组建于阿拉木图的苏联红军第316师1075团2连4排的28名官兵，坚守杜博谢科沃交叉路口，以血肉之躯，阻挡住了数倍于己的德军装甲部队发动的攻击。（编译：塔尔）