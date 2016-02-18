安卡拉爆炸案至少28人丧生：土耳其发誓报复

哈通社阿斯塔纳2月18日电 据BBC报道，土耳其总统埃尔多安誓言将对安卡拉市中心周三发生的汽车炸弹爆炸事件进行报复。这次爆炸造成至少28人丧生和61人受伤。

埃尔多安总统说，在捍卫自卫权这个问题上，土耳其在任何时间、任何地点或任何场合，都不会退缩。

他说，土耳其决心对这些在国内外针对该国的袭击进行报复。

埃尔多安取消了周四前往阿塞拜疆访问的行程，土耳其总理达武特奥卢也取消了前往布鲁塞尔参加欧洲难民危机磋商的行程，留在国内与政府官员举行安全会议。

土耳其官员说，一辆装满炸药的汽车在几辆土耳其军方大巴车经过时引爆。

目前尚未有任何组织宣布对这起爆炸事件负责。

美国官员对安卡拉爆炸案提出谴责。美国国家安全理事会发言人普莱斯说，美国此刻与土耳其这个北约盟国和伙伴国站在一起。

事发在当地傍晚繁忙时间，爆炸地点位于国会及军方总部附近，爆炸使多辆汽车起火。

爆炸地点冒出浓烟，目击者说全城都能听到爆炸声。爆炸事件的很多遇难者是平民。

周三晚些时候，位于瑞典首都斯德哥尔摩附近的土耳其文化中心一处房屋发生爆炸，但没有人在事件中受伤。

目前也不清楚这起爆炸是否与安卡拉的爆炸事件有关。