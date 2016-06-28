安理会非常任理事国选举28日举行 哈萨克斯坦将首次参选

哈通社阿斯塔纳6月28日电 2017-2018年联合国安理会非常任理事国选举将于今日举行。

哈萨克斯坦将以亚太地区候选国身份，首次参与竞选。



意大利、荷兰和瑞士将以西欧和其他地区候选国身份，竞争该区域的2个非常任理事国席位；玻利维亚是拉丁美洲地区非常任理事国席位的唯一候选国家；埃塞俄比亚同样是非洲地区非常任理事国席位的唯一候选国。



而作为亚太地区两个候选国家之一，哈萨克斯坦将同泰国竞争本地区的1个非常任理事国席位。



自成为联合国会员国以来，哈萨克斯坦尚未担任过非常任理事国。



而泰国曾在1985-1986年间成功当选这一职务。



2016-2017年间，联合国非常任理事国分别是：埃及、塞内加尔、乌克兰、乌拉圭和日本。



今年12月31日，安哥拉、马来西亚、委内瑞拉、新西兰和西班牙将解除安理会非常任理事国身份。



安理会由5个常任理事国和10个非常任理事国组成。5个常任理事国是中国、法国、俄罗斯（1991年12月苏联解体后席位由俄罗斯联邦接替）、英国 、美国 。非常任理事国由联合国大会选举产生，最初为6个，1965年开始增加到10个，席位按地区分配，即亚洲2个、非洲3个、拉丁美洲2个、东欧1个、西欧及其他国家2个。（编译：木合塔尔·木拉提）