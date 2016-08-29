中国警方称破获28年连环强奸杀人案

哈通社阿斯塔纳8月29日电 中国警方表示，他们破获了一起开始于28年前的系列杀人案，在上星期五（8月26日）逮捕了52岁的犯罪嫌疑人高承勇。

据中国媒体报道，高承勇是在中国西北部甘肃省白银市他和他的妻子共同经营的一家杂货店被捕的。



媒体援引中国警方发布的信息说，高承勇供认自己在1988年至2002年期间杀害了11名年轻女性。



警方表示，高承勇在这14年间作案11起，在甘肃白银杀害9人，在内蒙古包头杀害2人。



警方透露，高承勇专门选择身穿红色衣服的年轻女性作为攻击目标，尾随受害人进入住地，强奸和杀害受害人。



受害人往往受到切喉攻击，身体器官遭切割破坏，其中年龄最小的受害人仅8岁。



中国警方曾把这一案件定性为"性变态杀人案"，并为捉拿嫌疑人悬赏20万元人民币。



警方表示，办案人员最终是通过DNA信息确定高承勇犯罪嫌疑人身份的。



高承勇的一个亲属因为轻微犯罪而被监视居住，并被采集DNA样品。



DNA测试结果显示，白银系列杀人案的犯罪嫌疑人应该是这名接受DNA测试人员的亲属。



随后，高承勇落入警察的检查范围。



目前还不清楚的是，为什么犯罪分子的系列杀人行动在2002年突然中止。