《28勇士》导演获俄“历史真相”奖

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦-俄罗斯合拍战争历史大片《潘菲洛夫28勇士》正在热映当中。

日前，影片编剧、监制及联合导演安德烈•沙罗珀获得了俄罗斯军事历史协会的赞赏。



俄罗斯联邦文化部部长弗拉基米尔•梅津斯基通过推特表示，将授予安德烈•沙罗珀"展现历史真相"奖。



《潘菲洛夫28勇士》已于今年11月24日上映。



据悉，该片自2013年开始筹拍，历时近3年，耗资200万美元（其中约6万4千美元来自独联体和欧洲国家网民捐款）。



在影片资金筹集过程中，哈萨克斯坦和俄罗斯文化部均给予了大力支持。



影片讲述了苏联卫国战争期间，组建于阿拉木图的苏联红军第316师1075团2连4排的28名官兵英勇的同德国法西斯入侵者作战，保卫国家的英雄事迹。







苏军316师，又称为潘菲洛夫师，为苏联红军在苏德战争后组建的一支部队，成员多数为哈萨克人；莫斯科战役开始后，316师由哈萨克苏维埃社会主义共和国调迁至莫斯科。

值得一提的是，在公映之前，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫与俄罗斯总统普京曾在阿斯塔纳共同观看这部影片，并对影片做出了高度的评价。

【编译：木合塔尔·木拉提】