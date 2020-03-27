奇姆肯特市28日起将实施一系列限制措施

哈通社/奇姆肯特/3月27日 – 哈萨克斯坦第三大城市奇姆肯特市市长穆拉特·阿伊铁诺夫发布紧急声明，宣布该市将对车辆和人员进出城区做出限制。

市长指出，奇姆肯特市两名市民确诊感染新冠肺炎（COVID-19）的消息引发了担忧情绪，目前患者正在市立传染病医院就诊。

据市长介绍，共有26人与2名确诊患者发生过密切接触，目前均已被隔离观察，并接受病毒检测。

同时，为了防止疫情的扩散，他们所居住的区域也将被隔离14天。

市长宣布，从3月28日0时开始，奇姆肯特市将根据国家紧急状态保障委员会的相关决议，采取一系列限制措施。

相关措施包括：

一、关闭飞机场、火车站、长途公路客运站，暂停航空和铁路客运，关闭汽车交易市场、手机卖场和大型集市，严禁任何个人、营利性组织和非营利性组织以任何理由在居民区、宗教场所或其他区域组织举行家庭聚会或其他主题的活动，所有商业场所转为线上销售模式；

二、进一步强化此前针对商业场所和其他公共设施实施的人员强制佩戴口罩的要求，严格落实消毒和检疫制度，市区内的牲畜交易市场即日起仅在周日11时至17时营业；

三、餐饮服务业营业时间限制在每日10时至18时，18时至22时之间允许餐饮业机构通过外卖形式提供对外服务，此外，餐厅在营业期间，有责任在入口处对顾客的体温进行测量并要求顾客消毒双手，用餐者相互之间必须确保相隔一个空餐桌，餐厅同时就餐人数不得超过50人；

四、每日21时至第二日早晨7时之间，禁止车辆和人员出入奇姆肯特市区（过境车辆和运输食品的车辆不受限制）；

五、市区内社会车辆可在6时至21时之间通行。

【编译：木合塔尔·木拉提】