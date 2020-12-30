28日自国外飞抵哈萨克斯坦的乘客中未检测到冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/12月30日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，29日，有14班国际航班自韩国、马尔代夫、埃及、土耳其、阿联酋、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦飞抵哈萨克斯坦。没有携带有效的冠状病毒PCR检测证明的旅客均已接受了COVID-19检测。

共有1960名旅客抵达，其中1748名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，212名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有3班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有391名乘客，385人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，6人没有证明；

-有9班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1374名乘客，1206人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，168人没有证明；

-有1班国际航班飞抵库斯塔奈机场，共有188名乘客，150人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，38人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿克托别机场，共有7名乘客，所有乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，并接受冠状病毒PCR检测。

根据PCR检测结果，12月28日抵达的83名没有携带有效证明的哈国公民的检测结果均呈阴性。

【编译：阿拉依】



