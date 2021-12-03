哈萨克斯坦外长出席欧安组织外长理事会第28次会议

哈通社/斯德哥尔摩/12月3日—据外交部新闻处2日报道，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德在出席欧洲安全与合作组织（欧安组织）外交部长理事会第28次会议。

会上，欧安组织秘书长海尔格·施密德在讲话中强调了本组织在解决许多产生负面影响的问题方面的重要作用。据她介绍，阿富汗当前的局势不仅对中亚，而且对整个欧安组织地区都有负面影响。在此背景下，本组织可以在其职责范围内的协调行动中发挥重要作用。

此外，会议还总结了瑞典在担任欧安组织轮值主席国期间的工作，并就区域和国际议程上的热点问题进行了讨论。

特列吾别尔德在欧安组织外长理事会全体会议和相关专题会议上发表了讲话。

外长在讲话中谈到了2010年阿斯塔纳宣言中提出的目标和任务的相关性，包括建立欧洲大西洋和欧亚安全共同体的愿景。在此方面，他强调了本组织在作为解决欧安组织地区危机的重要谈判平台方面的作用，并呼吁各国共同努力，加强对话，建立信任措施。

活动框架内，哈萨克斯坦外长分别与希腊、挪威、安道尔、瑞典、匈牙利、塞尔维亚和亚美尼亚外长以及欧安组织秘书长、北约副秘书长等人举行了双边会谈。

在与亚美尼亚外长之间的会晤中，双方签署了哈萨克斯坦和亚美尼亚2022-2023年国家间合作行动计划。

此外，应瑞典方面的邀请，特列吾别尔德在题为«加强欧安组织在民主、人权和法治领域的承诺»的会外活动上发表了讲话，向与会者就哈萨克斯坦在落实托卡耶夫总统提出的«倾听人民声音的国家»概念方面所做的工作和取得的成就进行了介绍。

值得一提的是，波兰将担任2022年欧安组织轮值主席国。

【编译：达娜】